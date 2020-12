Sciacca, il primo dirigente Pipitone all’Anticrimine di Livorno

Il dirigente del Commissariato di Polizia di Sciacca, Luca Pipitone promosso a primo dirigente di recente, sta per lasciare Sciacca per andare a dirigere la sezione Anticrimine di Livorno.

Arrivato nel giugno del 2018 con il grado di vice questore a Sciacca, romano di nascita ma siciliano di origine, si è fatto apprezzare non solo per la sua professionalità e preparazione ma anche per il carattere fortemente proiettato ai rapporti umani e sociali.

