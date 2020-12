Coronavirus, bollettino di Natale: calano casi, decessi e ricoveri in Sicilia

Sono 720 i nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore. E’ quanto si evince dal bollettino del 25 dicembre del ministero della Salute. I morti sono stati invece 17. Stabili i ricoveri in terapia intensiva e in corsia. I tamponi effettuati, però, sono stati meno di 7 mila.

Nel dettaglio in terapia intensiva ci sono ad oggi 174 persone (ieri erano 173), mentre i ricoverati complessivi sono 1.169 (ieri erano 1.181). I test processati sono stati in tutto 6.472 (e il rapporto tra positivi e tamponi processati è salito al 11,12%). I pazienti dichiarati guariti sono stati 852 e dunque il numero dei positivi attualmente in Sicilia scende di un po’: 33.232 (dei quali 32.063 asintomatici e in isolamento domiciliare). Con i 17 morti delle ultime 24 ore il numero dei morti siciliani è salito a 2.256. In Sicilia dall’inizio della pandemia i casi di covid sono stati 88.597.

In Sicilia la provincia con più casi è stata ancora Catania con 222, seguita da Messina con 201, poi Palermo 63, Caltanissetta 56, Agrigento 49, Siracusa 42, Ragusa 43, Trapani 37 ed Enna 7