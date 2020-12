“Non paga multa disposta dal Tribunale”: assolto 27enne

Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, ha disposto l’assoluzione nei confronti del 27enne finito sul banco degli imputati con l’accusa di aver violato la normativa in materia di misura di prevenzione.

L’agrigentino, difeso dall’avvocato Lo Giudice, è accusato di non aver saldato mille euro a titolo di cauzione in conseguenza della misura della sorveglianza speciale a cui era sottoposto. Il difensore ha dimostrato come il giovane fosse impossibilitato a pagare la somma alla luce di un reddito di appena undici euro annui.