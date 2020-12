Anche il Cardinale Montenegro Positivo al Covid, rinviati tutti i suoi impegni

Il covid non guarda in faccia a nessuno e come si dice in questi casi “ non ha rispetto neanche per la chiesa”. Anche il nostro Cardinale Francesco Montenegro in queste ore si sta misurando con il virus. L’arcidiocesi di Agrigento fa sapere che il cardinale è in buone condizioni di salute pur risultando positivo al covid. Il Cardinale ricordiamo si era sottoposto a tampone a seguito della positività del segretario Don Giuseppe Calandra , positività riscontrata il 22 dicembre scorso lo stesso giorno in cui il Cardinale aveva presenziato presso la cattedrale il decreto che promulgava beato il Giudice Rosario Livatino.

In quell’occasione il Cardinale aveva incontrato alcune autorità ecclesiastiche e anche il primo cittadino della città dell’Uva Italia con i quali si è intrattenuto ( foto) . Il Cardinale ha rinviato tutti i suoi impegni a data da destinarsi e continuerà il periodo di quarantena presso la sua residenza.

Ricordiamo che come da prassi e disposizioni di legge previste dal ministero della Sanità, coloro i quali sono venuti in contatto con uno risultato positivo (ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) dovranno osservare un periodo di quarantena