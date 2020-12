Campobello di Licata, Comune: Vincitore concorso

E’ Gianpaolo Di Natali il vincitore della selezione per la procedura di mobilità esterna per la copertura di 1 posto di specialista Affari sociali e demografici, categoria professionale “D”. Lo ha designato, con proprio verbale, la commissione comunale di esame. Come segnalato per errore in precedenza, il vincitore non è Giuseppe Dainotto. Risultati idonei (ma non vincitori), pertanto, oltre a Dainotto, sono Alice Cicero e Silvia Ciuni. Il concorso pubblico per mobilità esterna è stato bandito dal comune di Campobello di Licata

Giovanni Blanda