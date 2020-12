Campobello di Licata, Contributi del Patto territoriale

L’amministrazione comunale, ha impegnato, nei confronti dell’agenzia “Propiter “, la somma di 5 mila euro, imputandola al capitolo “Contributi per la partecipazione e per il funzionamento del Patto territoriale ”Smc Propiter”, del bilancio di previsione 2019-2021, approvato con delibera del consiglio comunale del 2 agosto del 1019. Il Comune è difatti socio della “Propiter” in liquidazione. Il Comune, inoltre, ha deciso il prelevamento della somma di 2 mila euro dal fondo riserva, per esercizio provvisorio 2020. Il provvedimento deve essere comunicato all’organo consiliare entro il mese successivo a questo trimestre.

Giovanni Blanda