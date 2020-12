Chiude a Palermo l’Orfeo, l’ultimo cinema a luci rosse

Il cinema Orfeo, l’ultima sala a luci rosse di Palermo, non riaprirà più i battenti. Era riuscito a resistere anche all’avvento delle prime videocassette hard e alla diffusione del porno via internet.

Il Covid è stato il colpo finale che ha di fatto azzerato un giro di affari. Da mesi le saracinesche dei locali di via Maqueda era abbassate. Ora c’è anche il cartello affittasi.

Il cinema aveva aperto a Palermo sul finire degli anni Settanta. Diverse le sale in città che proiettavano film porno. L’Orfeo era rimasto “l’ultimo baluardo” dell’ennesimo pezzo di mondo ormai cancellato o quasi, come i cinema a luci rosse. Adesso i locali di via Maqueda risorgeranno e ospiteranno altre attività.

L’Orfeo resterà nella memoria dei palermitani.