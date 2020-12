Non risponde al telefono e al citofono, 90enne trovata morta in casa

Una triste notizia nel giorno di Natale. Un’anziana donna di 90 anni è stata trovata priva di vita presso la sua abitazione in via Papa Luciani ad Agrigento.

A lanciare l’allarme i familiari e alcuni vicini che dopo averla chiamato al telefono più volte e aver citofonato alla porta della donna non avevano ricevuto nessuna risposta.

Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che una volta all’interno della casa hannorinvenuto il corpo senza vita della 90enne. Sul posto anche il personale sanitario del 118 ed il medico legale per la constatazione del decesso e le formalità rito. La morte sarebbe avvenuta per cause naturali.