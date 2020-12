Regalo sospeso, più di 200 regali per i bambini bisognosi

Gli agrigentini hanno risposto in maniera straordinaria all’iniziativa “sarà comunque natale: Regalo sospeso”, lanciata dagli assessori Marco Vullo e Francesco Picarella. Più di duecento pacchi regalo donati per tutti quei bambini di famiglie in difficoltà.

“Il grande cuore di Agrigento, dichiarano gli assessori Picarella e Vullo. In questo momento cosi difficile raccontiamo qualcosa di positivo. Vogliamo ringraziare tutti quanti hanno donato, le aziende che hanno aderito alla iniziativa, e le associazioni di volontariato che penseranno a distribuire distribuire i regali”.