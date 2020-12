70enne trovata morta in casa

Un’altra donna è stata trovata morta in casa tra Natale e Santo Stefano.

A trovare la settantenne un familiare che, dopo averla chiamato e non avendo ricevuta nessuna risposta, si è recato presso l’abitazione in via Cicerone, aprendo la porta di casa ha trovata la donna morta. Lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Nessun dubbio che la donna sia spirata per cause naturali.

Il giorno prima altra donna era stata trovata morta in via Papa Luciani sempre ad Agrigento.