Campobello di Licata, messa in sicurezza di emergenza dell’ex discarica comunale Favarotta

Il Comune ha deliberato la messa in sicurezza di emergenza dell’ex discarica comunale Favarotta – Bifara. Nominato Responsabile unico della procedura (Rup) l’ingegnere Gaspare Intorre. Altresì, stabilita la manutenzione straordinaria di immobili comunali. Rup e tecnico incaricato della verifica per la progettazione ing. Gaspare Intorre, l’architetto Calogero Gramaglia coordinatore della sicurezza. Altro incarico: manutenzione straordinaria della rete viaria e sistemazione fognaria: Rup e tecnico incaricato della progettazione: ing. Gaspare Intorre, ach. Calogero Gramaglia coordinatore per la sicurezza dei lavori.

Giovanni Blanda