Controlli anti covid, elevate 7 multe a Licata

Massicci controlli anticovid in tutta la provincia di Agrigento per far rispettare le norme dettate nel decreto Natale.

A Licata, gli agenti del commissariato di polizia, durante la vigilia e il giorno di Natale, hanno elevato complessivamente 7 multe; di queste sono stati sanzionati 4 titolari di locali pubblici per aver somministrato ai tavoli dopo le 18, e 3 persone sono state multate in quanto sono state trovate per strada senza un valido motivo.