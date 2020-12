Eraclea Minoa: tombaroli in azione

Tombaroli in azione nel sito archeologico di Eraclea Minoa. A fare la scoperta gli addetti del sito. Sono stati rinvenute alcune “fosse” scavate probabilmente da soggetti “a caccia” di reperti archeologici. E’ accaduto a pochi passi dall’anfiteatro di Cattolica Eraclea.

Al via le indagini dei carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi della Compagnia di Agrigento. Non è il primo episodio del genere che si verifica nello stesso sito. Approfittando delle ore notturne ignoti si intrufolano in queste aree di difficile “copertura” in cerca di oggetti preziosi.