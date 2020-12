In giro senza motivo per Natale: multati

Con l’istituzione della zona rossa (che oggi tornerà arancione salvo poi ri-diventare rossa il 31 dicembre) si intensificano i controlli da parte delle forze dell’ordine impegnate nel verificare il rispetto delle norme anti-covid. E sono centinaia gli automobilisti controllati tra la Vigili di Natale e il giorno di Natale.

Cinque di loro sono stati multati con una sanzione di quattrocento euro poiché trovati in giro, in piena zona rossa, senza una valida giustificazione che comprovasse il non rispetto delle norme.