Leonardo da Regalpetra. Gli scatti di Pietro Tulumello in mostra

Al via le iniziative a Racalmuto del centenario di Leonardo Sciascia organizzate da “CasaSciascia” e dalla “Strada degli scrittori”. Oggi 28 dicembre inaugurazione online alle ore 18:15 della mostra fotografica e delle edizione rare dei libri dello scrittore.



Con la mostra fotografica “Leonardo da Regalpetra” di Pietro Tulumello si aprono a Racalmuto le iniziative a “CasaSciascia” dedicate al centenario della nascita del grande scrittore racalmutese. Nonostante le restrizioni dovute all’emergenza Covid, non si fermano le iniziative culturali programmate per tutto il 2021. Un programma che prevede gli interventi di giornalisti, scrittori, magistrati, politici, artisti e studenti.

Domani, 28 dicembre, primo evento online con l’inaugurazione della mostra di fotografie, molte delle quali inedite, di Tulumello, fotografo racalmutese che per oltre un decennio frequentò Leonardo Sciascia soprattutto nei periodi in cui lo scrittore era a Racalmuto: in campagna, alla Noce, a passeggio con la moglie Maria, ad un convegno organizzato a Racalmuto o durante un’intervista televisiva. Scatti che restituiscono la dimensione paesana dello scrittore che fece del suo paese la metafora del mondo.

La mostra, curata da Salvatore Picone e Gigi Restivo, è stata allestita nella “Stanza dello scirocco”, un’ampia sala di un antico palazzo nobiliare di Racalmuto, sede delle iniziative di “CasaSciascia” che organizza l’evento assieme all’associazione “Strada degli scrittori” diretta da Felice Cavallaro, con il patrocinio dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, in collaborazione con il giornale “Malgrado tutto” e il Circolo Unione di Racalmuto. Accanto alla mostra delle trenta fotografie, l’esposizione, curata da Pippo Di Falco, delle prime edizioni dei libri di Leonardo Sciascia e dei suoi testi rare contenuti in preziose cartelle d’Arte.

Un evento online, con la diretta Facebook che inizierà alle ore 18:15 e visibile nelle pagine Facebook di “casasciasciaracalmuto”, “stradadegliscrittori”, “circolounioneracalmuto” e “malgradotuttoweb”.

Previsti collegamenti dalla mostra e dalla casa-museo di Racalmuto dove visse lo scrittore da bambino. Interverranno Felice Cavallaro, Pippo Di Falco, Ignazio Marchese, Salvatore Picone, Gigi Restivo, Lillo Sardo e Pietro Tulumello. Partecipano il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore regionale al Turismo Manlio Messina.

Prossimo appuntamento, sempre online, l’8 gennaio 2021, data dei cent’anni del maestro di Regalpetra.

