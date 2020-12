Porto Empedocle, l’Associazione culturale Oltre Vigata compie dieci anni

Era il 25 novembre del 2010 quando dei giovani empedoclini fondarono Oltre Vigata, associazione culturale che ha l’obiettivo di valorizzare Porto Empedocle grazie al legame della città con la Vigata del commissario Montalbano. La prima mostra venne organizzata a meno di un mese dalla sua costituzione, e ricordava, con l’esposizione delle foto scattate da Alfonso Verruso e Nino Allegro, i giorni che sconvolsero Porto Empedocle durante l’alluvione del ’71. Oltre Vigata non si occupa solo della promozione culturale di Porto Empedocle, ma anche di opere filantropiche, quali la donazione di 500 euro ai Volontari di strada e l’installazione di un defibrillatore in via Roma a Porto Empedocle. In occasione del 150° della nascita di Pirandello, il 28 giugno 2017, Oltre Vigata e lePoste Italiane hanno ideato un annullo filatelico per celebrare la ricorrenza, alla quale Andrea Camilleri, presidente onorario dell’associazione, prese parte virtualmente per ringraziare gli associati. Per otto anni si è tenuta la fiera Un libro alla volta. Tra gli ospiti illustri della manifestazione emergono il dottor Ezio Caruana (il ricercatore che ha scoperto il modo per sconfiggere la leucemia infantile), gli attori Alessandra Mortelliti e Fabrizio Pizzuto (il Catarella delGiovane Montalbano), gli scrittori Pino Aprile, Attilio Bolzoni, Gaetano Savatteri, Vittorio Alessandro e Rita Borsellino. L’appuntamento annuale Percorsi d’inchiostro ha esteso a livello nazionale la fama di Oltre Vigata. Quest’attività è articolata da passeggiate culturali per i turisti, durante le quali vengono rappresentati momenti teatrali tratti dai romanzi di Camilleri. A distanza di dieci anni, è un punto di riferimento per gli empedoclini e per i fan del commissario Montalbano. L’obiettivo che si prefissano i membri dell’associazione è incrementare le presenze alle attività culturali, soprattutto alla fiera Un libro alla volta.

“Per i prossimi dieci anni, Oltre Vigata continuerà ad organizzare iniziative, dibattiti e tavole rotonde che abbiano come obiettivo la valorizzazione e il recupero dei nostri beni storici, naturalistici e letterari – dichiara il presidente di Oltre Vigata, Danilo Verruso – . A tal proposito continueremo a lavorare per migliorare le nostre attività principali: Percorsi D’Inchiostro e La Fiera delle Associazioni “Un libro alla volta” cercando di trasformarla in un appuntamento dal respiro sempre più mediterraneo e se dovesse venirci in mente qualche iniziativa, sicuramente non ci tireremo indietro e cercheremo di realizzarla”

Un video che raccoglie alcuni momenti dei dieci anni di Oltre Vigata: https://fb.watch/2CbnnC3A8v/