Recovery fund, “10 milioni per la strade del Siracusano”

“Soddisfatti della avvenuta rimodulazione dei fondi del patto per il Sud convertite al nuovo piano di recovery fund che impegna formalmente 9,9milioni a fronte delle somme precedentemente previste”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, Daniela Ternullo che interviene, insieme alla parlamentare Ars di Fratelli d’Italia, Rossana Cannata, sui fondi destinati alla rete viaria del Siracusano.

““Nel dettaglio – soiega parlamentare regionale Rossana Cannata – per la Sp 95 Carlentini-Villasmundo è previsto un finanziamento di 3,6 milioni di euro che in precedenza era di un milione e 900 mila euro. Per il ponte Villasmundo-Melilli, prima privo di fondi, è stato stanziato un milione e mezzo di euro, mentre per la Sp 3 rotatoria Monte Carmelo si è passati da 500 mila a 800 mila euro. Incrementato, inoltre, a 4 milioni di euro il finanziamento per la Sp 7 Cassaro-Cozzo Bianco-Buscemi”.

Punti nevralgici della viabilità della zona Nord e montana della provincia di Siracusa messi in ginocchio dopo il nubifragio di 2 anni che colpì quest’area. “Si tratta di uno stanziamento – dice Rossana Cannata – di quasi 10 milioni di euro a fronte dei 6 milioni di euro previsti in precedenza e che consentiranno di migliorare la viabilità e la sicurezza di queste strade. L’impegno per il territorio continua nel monitorare anche tante altre arterie che necessitano di interventi”.

“Non posso che esprimere pieno apprezzamento per il lavoro svolto dall’assessore Falcone di Forza Italia -sostiene la deputata azzurra Daniela Ternullo – e per l’opportunità di puntare a un sistema viario sicuro che garantisca

finalmente un collegamento adeguato delle zone periferiche della nostra provincia”.