Campobello di Licata, “Sarà Natale se….regaliamo un sorriso” è stata un’esplosione di gioia

Grande successo dell’iniziativa voluta dall’amministrazione comunale con in testa l’assessore alla solidarietà sociale Lillina Termini e dalla Misericordia di Campobello di Licata, in sinergia con l’Istituto Walden s.c.s onlus.

L’idea dal titolo “Sarà Natale se….regaliamo un sorriso” è stata un’esplosione di gioia sia per chi ha donato che per i tanti anziani e bambini che hanno ricevuto l’inaspettato regalo di Natale, questo il pensiero della volontaria della Misericordia Noemi Ciotta. Dal giorno in cui è stata lanciata l’iniziativa la sede è stata un crocevia continuo di bambini e genitori che con gioia hanno voluto donare pacchi dono in favore dei bambini e anziani meno fortunati e che la situazione legata al covid ha appesantito ulteriormente.

Il loro sorriso nel donare, ha continuato Noemi Ciotta, è stato continuato dai tanti volontari e dai ragazzi del servizio civile che con tanti mezzi e in maniera instancabile hanno consegnato circa 440 doni.

Un piccolo merito di questa aria solidale che ormai si è creata nella nostra comunità, permettetemi di attribuirlo alla nostra associazione che da 25 anni opera sempre con un crescendo di idee iniziative e servizi sempre in favore della popolazione e soprattutto delle fasce più deboli,anziani e comunque soggetti in stato di bisogno.

Il grazie principale va a tutta la comunità che, con spirito solidale, ha mostrato ancora una volta la propria generosità.