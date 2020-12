Rapinato e aggredito in casa: giovane in ospedale

Un giovane extracomunitario residente nel centro storico di Agrigento è stato aggredito all’interno della sua abitazione e rapinato di poche decine di euro. Secondo una prima ricostruzione un uomo, forse connazionale, sarebbe riuscito ad entrare in casa forse credendo non ci fosse nessuno. Alla vista del proprietario si è scagliato contro di lui picchiandolo con calci e pugni e, una volta avuta la meglio, ha portato via qualche soldo.

Lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. La vittima è stata trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio dove gli è stata riscontrata una frattura ad un braccio. Continuano le indagini per risalire al responsabile.