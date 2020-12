Composizione Organi Sociali Atifar-Federfarma Agrigento

Sono stati eletti i Rappresentanti degli Organi Sociali dell’A.Ti.Far. Federfarma Agrigento,

Associazione Sindacale di Categoria delle Farmacie Private della Provincia di Agrigento.

Il Nuovo Consiglio Direttivo per il prossimo triennio risulta così composto:

Presidente Dr. Pietro Amorelli

Vice Presidente Rurale Dr.ssa Maria Rosa Contissa

Vice Presidente Urbano Dr. Claudio Miceli

Segretario Dr. Pier Luigi Maratta

Tesoriere Dr. Alfonso Licata

Consiglieri Dr. Rosario Arcuri

Dr.ssa Mirella Fragapane

Dr.ssa Marisa Guarino

Dr.ssa Silvia Nocera

Dr. Alfonso Tedesco

Dr.ssa Elisabetta Troja

Per il Collegio dei Revisori: Dr. Giuseppe Jacoponelli, Dr. Emiliano Cirami, Dr. Giuseppe

Serra; Revisore Supplente Dr. Girolamo Ganduscio

Per il Collegio dei Probiviri: Dr. Angelo Russo, Dr. Calogero Brancato, Dr.ssa Palma Argento,

Dr. Filippo Corso, Dr.ssa Luigia Trenta

