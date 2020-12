Controlli anticovid, sanzionate 4 persone a Porto Empedocle

Dopo Licata, delle sanzioni per aver violato le norme anticovid nei giorni rossi sono state elevate aPorto Empedocle.

I poliziotti del Commissariato di Frontiera durante i controlli anticovid hanno sanzionato tre personepoichè trovate in giro senza una valida giustificazione e gli è stata elevata una multa pari a 400 euro. Un quarto soggetto, un uomo del luogo, ha provato a giustificare la sua uscita ammettendo d’essere uscito per prendere un caffè al bar.

Lo stesso risultava essere stato già sanzionato in passato e che s’è visto elevare una multa di ben 800 euro, perchè recidivo.