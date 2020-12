Da 115 anni l’Automobile Club d’Italia è a fianco degli automobilisti e degli operatori italiani. Una presenza costante, rassicurante, che ha accompagnato l’evoluzione dei trasporti in Italia, la nuova mobilità e tutta una serie di servizi a tutela di chi utilizza l’automobile per lavoro, svago o turismo. In questo lungo percorso ACI non poteva non schierarsi a fianco di tutti quegli appassionati che conservano e promuovono con passione e dedizione un immenso patrimonio tecnico e storico rappresentato dalle auto d’epoca. Nasce così nel 2013 ACI STORICO, un Club nel Club, dedicato esclusivamente agli appassionati di auto storiche.

Anche l’Automobile Club di Agrigento ha la sua sezione dedicata agli appassionati ed offre loro una serie di servizi specifici racchiusi nelle varie opzioni offerte dalla tessera ACI Storico. “Lo scopo di questo nuovo club – ci conferma l’avvocato Salvatore Bellanca, presidente dell’A.C. Agrigento – è proprio la conservazione e la salvaguardia delle auto con una effettiva rilevanza storica, tra le quali sono comprese oltre ai veicoli con più di trent’anni di età, anche quelli con un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, quando, ovviamente, rispondono a determinati requisiti. Ci rivolgiamo fondamentalmente alle auto effettivamente storiche ed a quelle di interesse storico escludendo dalle azioni di tutela quelle auto semplicemente vecchie, spesso usate per la circolazione quotidiana, che nella maggior parte dei casi sono anche inquinanti ed insicure”.

“Di recente, per esempio, prosegue l’avv. Bellanca – ACI Storico ha ottenuto un importante risultato: l’accoglimento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti delle istanze la conservazione dei documenti originali di circolazione e di proprietà dei veicoli storici con almeno 30 anni di età, che è stato possibile conservare dopo l’adozione (dal 1° giugno 2020) del “Documento Unico” per i trasferimenti di proprietà. Una ulteriore importante novità sta nella possibilità di conservazione dei documenti originali indipendentemente dal fatto che i veicoli in questione siano associati o iscritti ad alcun Club o Registro ed in possesso di un Certificato di Rilevanza Storica”.

Presso la sede dell’ACI Agrigento gli appassionati troveranno con delle condizioni particolari una serie di tessere associative dedicate agli appassionati di auto storiche che, a differenza di altre forme di associazione presenti nel settore, offrono numerosi servizi dedicati a loro ed alle loro auto, agevolazioni e vantaggi economici in campo assicurativo, oltre a numerosi servizi ed opportunità in campo sportivo. ACI Storico associa anche club di appassionati di veicoli storici. Questi Club rappresentano una realtà molto diffusa su tutto il territorio italiano ed attualmente i Club che hanno richiesto l’affiliazione ad ACI Storico, perché ne condividono le finalità, sono circa 50 e tra questi anche l’Automobile Club Agrigento, il quale a sua volta ha affiliato, tra gli altri, il prestigioso Lancia Delta Club Sicilia di Grotte presieduto da Paolo Morreale.

Il Club Aci Storico inoltre svolge una intensa attività di promozione sportiva con la presenza attiva nelle più famose ed affascinanti manifestazioni dedicate alle auto d’epoca quali la Mille Miglia, la nostra Targa Florio, sulle strade delle Madonie dove è stata scritta la storia dell’automobilismo sportivo, il Gran Premio Nuvolari, la Coppa delle Alpi e la Coppa d’Oro delle Dolomiti. L’attività di promozione include anche la partecipazione alle fiere di interesse internazionale più importanti in Italia, da Auto e Moto d’Epoca di Padova a Milano AutoClassica, da Automotoretrò di Torino a Modena Motor Gallery, piuttosto che lo straordinario Historic Minardi Day, attraverso cui tutti gli appassionati possono rivivere la storia del motorsport e che il prossimo anno sarà teatro del 1° Festival di ACI Storico.

Tanti quindi i motivi per entrare a far parte della più grande famiglia che accoglie insieme tutti gli utenti, i professionisti, gli sportivi ed i cultori del mondo a quattro ruote. Maggiori informazioni e dettagli consultando il sito ufficiale www.clubacistorico.it.