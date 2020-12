Da oggi Campobello di Licata è Cardioprotetta

Ieri mattina con una cerimonia semplice, a causa dell’emergenza epidemiologica, i volontari della Misericordia, tutti i componenti del magistrato, il governatore Carmelo Vaccaro, il Consigliere Nazionale di Confederazione Salvino Montaperto, alla presenza del Sindaco della città Giovanni Picone e del Presidente del Consiglio Marcello Terranova, hanno provveduto a collocare il primo defibrillatore nella teca già predisposta proprio davanti il palazzo comunale di piazza XX Settembre.

Subito dopo, gli stessi, guidati dal volontario responsabile e referente del progetto Carmelo Gati, si sono recati negli altri punti della città, dove sono state installate le teche per deporre anche in queste gli ulteriori defibrillatori che fanno parte della rete salvavita. Dopo le festività i volontari, come concordato con il Sindaco e la Preside dell’Istituto Comprensivo S.G. Bosco prof.ssa Ornella Garraffo, saranno posizionati anche i due defibrillatori in dotazione all’istituto San Giovanni Bosco e alla Scuola Pascoli che, appunto, avranno una duplice funzione a sostegno degli stessi istituti, ma anche a disposizione dell’intera collettività, visto che sono stati installati al di fuori degli stessi istituti.

Gli defibrillatori installati si trovano nel Viale della Divina Commedia, davanti il Deposito Temporaneo dei Rifiuti, considerato che il luogo è ormai diventato centro di attività motoria di parecchi concittadini. Gli altri si trovano in piazza San Giuseppe, accanto la porta della Chiesa, un altro in piazza Tienanmen. Un altro, già in dotazione alle società sportive, è stato installato al campo sportivo, posto all’esterno degli spogliatoi, e quindi nella disponibilità per tutte le attività che si svolgono nel sito.

Completerà la rete il defibrillatore mobile che sarà donato a giorni alla locale Stazione dei Carabinieri, per dotare le auto di pattuglia dell’importante strumento. Naturalmente sarà inglobato nella nuova rete anche il defibrillatore posto già davanti l’ingresso della Polizia Municipale.

Non appena le condizioni relative alla pandemia lo consentiranno, saranno attivati i corsi di BLSD per l’utilizzo dei defibrillatori per i cittadini che si proporranno, al fine di ampliare quando più possibile la rete dei cittadini abilitati alle manovre rianimatori e all’uso del defibrillatore, come comunicato dalla volontaria Lavinia Corbo istruttrice blsd della società scientifica nazionale IRC Comunità.

Il governatore Carmelo Vaccaro ha voluto ringraziare i cittadini che hanno voluto premiare tale progetto nello scorso anno presentato dalla Misericordia, insieme a tante associazioni che lo hanno sostenuto.

Ogni cittadino deve sentire proprio il progetto perché al servizio di ognuno di noi e per questo si invita la comunità stessa ad averne cura e a maturare sempre di più quel senso civico al fine di infrastrutturare la comunità di beni e strumenti che al bisogno possono servire a chiunque. Invitiamo tutti i cittadini a sorvegliarne l’integrità di questo bene, rivolgendoci in particolare ai giovani di acquisire l’idea che ciò che è pubblico non è degli altri ma appartiene a tutti.