Eroina e cocaina in ovuli per spaccio: arrestati due nigeriani

Non si ferma lo spaccio di droga ad Agrigento. Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del Comando Provinciale hanno arrestato due nigeriani, rispettivamente uno di 29 anni e l’altro di 40 anni.

I due prima sono stati controllati vicino la loro abitazione in via XVI Aprile, e poi a seguito di perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 350 grammi di cocaina ed eroina suddivisa in ovulipronta per essere spacciata.

I due nigeriani con rito direttissimo sono stati reclusi presso il carcere Pasquale di Lorenzo in Contrada Petrusa.