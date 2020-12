Favara, netturbino investito da auto finisce in ospedale

Un netturbino di Favara dipendente della ditta Ecoin è stato ricoverato in ospedale dopo esser stato investito da una Fiat 500 guidata da una giovane. Il fatto è accaduto ieri mattina in via Santo Stefano. L’uomo ha riportato la frattura di tibia e perone. E’ stato immediatamente soccorso dalla donna che lo ha investito e da alcuni colleghi. Poi il trasferimento all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

