Giunta Musumeci: Zambuto nuovo assessore regionale agli Enti Locali

Il dado è tratto. Marco Zambuto, ex sindaco di Agrigento, giurerà oggi come nuovo assessore agli Enti Locali, alla Funzione pubblica e al digitale.

L’ex primo cittadino ha vinto la “concorrenza” di altri due agrigentini in “quota” Forza Italia, componente dell’on. Riccardo Gallo, per occupare una poltrona nella giunta guidata dal governatore Nello Musumeci.

Alla fine la scelta è ricaduta su Zambuto, vicino alle posizioni di Riccardo Gallo che insieme a Diventerà bellissima e Udc lo ha candidato a sindaco di Agrigento.

E sul nome di Zambuto è scesa la “benedizione” di Giusi Savarino e dello stesso presidente della Regione, Nello Musumeci e dello stesso coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè che, di fatto hanno fatto passare in secondo piano le indicazioni riguardanti Vincenzo Giambrone, sindaco di Cammarata, e di Maria Antonietta Testone, ex consigliere comunale di Sciacca. Oltre a Zambuto entrerà in giunta anche Toni Scilla, originario di Mazara del Vallo, che diventerà il nuovo assessore all’agricoltura.