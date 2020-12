Positivo al tampone dopo malore: si cercano due connazionali

Il tampone molecolare ha confermato la positività del giovane originario del Bangladesh che due giorni fa ha accusato un malore lungo il viale della Vittoria ad Agrigento. L’uomo si era accasciato su una panchina nel centro di Agrigento per poi essere soccorso e trasportato in ospedale.

Era risultato positivo già al tampone rapido e, in seguito al test molecolare, è stata confermata la presenza in corpo del Covid-19. Adesso sono in corso le indagini epidemiologiche per risalire ai contatti che l’uomo ha avuto. In particolare si cercano due connazionali che condividono con il giovane del Bangladesh un appartamento nel centro storico della Città dei Templi.