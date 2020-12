Campobello di Licata, approvazione del progetto della democrazia partecipata 2020

Un altro importante traguardo è stato raggiunto a beneficio dell’intera collettività con l’approvazione del progetto della democrazia partecipata 2020. Ieri sera, infatti, il Consiglio Comunale, a cui era stato demandato l’onere di valutare i tre progetti presentati da parte di alcune associazioni, su convocazione del presidente del consiglio Marcello Terranova, ha scelto quello presentato dalla Misericordia e del Lions Club Due Rose sull’acquisto di una tenda pneumatica da destinare a PMA. Il presidente del consiglio, unitamente ad alcuni consiglieri si erano riuniti nella mattinata nella conferenza dei capigruppo per ascoltare i rappresentanti dei vari progetti presentati, al fine di trarne maggiori informazioni sulla fattibilità e utilità del progetto.

Nella seduta i consiglieri presenti hanno deciso, all’unanimità, di dare seguito all’idea progettuale della Misericordia di Campobello di Licata, in sinergia con il Lions Club Campobello Due Rose, riguardante l’acquisto di una tenda pneumatica denominata P.M.A.( posto medico avanzato).

Un ringraziamento di vero cuore, ha sottolineato Salvino Montaperto, lo dobbiamo indistintamente a ognuno dei consiglieri comunali che al di là della preferenza finale, hanno scritto una bella pagina alla luce del sole, dimostrando ampio senso civico, assumendosi l’onere della scelta, ma nello stesso tempo valutando probabilmente quello di maggiore impatto e soprattutto di spendibilità come infrastruttura importante nel tempo.

Senza voler togliere nulla agli altri progetti sicuramente interessanti e che avrebbero avuto risvolti in altri settori, la Misericordia insieme al Lions nei prossimi giorni sarà avviato un cronoprogramma per arrivare al più presto alla realizzazione del progetto.

E’ nostra intenzione, ha continuato Montaperto, dotare la tenda di tecnologie e di elettromedicali adeguati e per far ciò oltre alla cifra di 10.200,00 euro, stabilità dal fondo democrazia partecipata, coinvolgeremo attività produttive locali e aziende, nonché verranno messe a disposizione delle somme da parte delle stesse associazioni.

Voglio ricordare ancora, ha concluso Montaperto, che la Misericordia segue con interesse quanti vorrebbero e potrebbero dare il proprio contributo per sviluppare il gruppo di protezione civile, in fase di attivazione.

Come deciso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie, su mia sollecitazione, Campobello è stato inserito nel progetto nazionale di Servizio Civile denominato SIRE, per cui avremo una unità in servizio civile che si occuperà specificatamente di protezione civile. A tal proposito invito i giovani dai 18 ai 29 anni, con competenze e volontà, di contribuire in questo settore e a presentare la domanda di partecipazione al bando di servizio civile finanziato dal Ministero per le politiche sociali, la cui scadenza è prevista per il prossimo 8 febbraio.