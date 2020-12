Emergenza a Piano Gatta: comune requisisce loculi ai privati

Sono trentotto le salme che sono in attesa di essere tumulate nel cimitero di Piano Gatta. Lo scrive il quotidiano La Sicilia. Una situazione di emergenza che si prolunga ormai da diverso tempo a causa della mancanza di loculi a disposizione. Ed è così che il sindaco Francesco Miccichè ha firmato un’ordinanza che, presentando carattere di urgenza, ha immediata esecuzione.

L’ordinanza, così come peraltro fatto dal predecessore Lillo Firetto, proroga le requisizioni ai privati dei loculi presenti in otto cappelle nel cimitero di Piano Gatta. Ai privati il Comune corrisponderà un indennizzo calcolato in base al tempo utilizzato.