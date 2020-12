Furti a raffica in provincia: Riesame conferma carcere per 4 membri della banda

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro dei cinque componenti di una banda di ladri seriali che avrebbe svaligiato una ventina tra case e appartamenti in meno di un anno nell’agrigentino e anche fuori provincia.

Secondo il Tribunale della Libertà mancherebbero i gravi indizi di colpevolezza.

Le indagini sono iniziate a seguito di furti avvenuti ad inizio 2019 ad Agrigento, nelle località di San Leone, Villaggio Mosè e Montaperto, fino ad interessare altri paesi circostanti, nonché le province di Caltanissetta ed Enna: i ladri, forzando porte e finestre con guanti e passamontagna, riuscivano ad introdursi all’interno delle abitazioni sottraendo oro, gioielli di valore, computer, persino armi legalmente custodite in cassaforte. I Carabinieri hanno lavorato incessantemente per più di un anno e mezzo, visionando sia le telecamere installate nei centri cittadini, che nelle case private. L’attività investigativa ha dunque permesso di accertare un vero e proprio sodalizio di stanza ad Agrigento, un consolidato gruppo dove ognuno aveva il suo compito: prima di ogni furto, osservavano con attenzione villette isolate e, nell’ arco temporale di assenza dei proprietari, facevano irruzione.