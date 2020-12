Palma si spezza e finisce su un’auto, due giovani vivi per miracolo

Una palma si è spettata in due e ha distrutto un’auto. Due giovani sono vivi per miracolo. E’ l’ultimo episodio di una lunga serie di danni provocati dal forte vento che si è abbattuto su Palermo e la provincia.

I due giovani sono stati soccorsi dai sanitari del 118 dopo l’incidente avvenuto in un parcheggio condominiale dell’Arenella, precisamente in via Bordonaro a Palermo.

“Ancora mi tremano le gambe – ha detto un testimone ha assistito alla scena – e non so come abbiano fatto a uscire dall’auto sulle loro gambe”.

Numerosi i danni registrati a causa del vento, preannunciato già ieri da dipartimento comunale della protezione civile.