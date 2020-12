“Rapinò prostituta nel centro storico”: revocata misura cautelare a 42enne

“La vittima non risiede più in Italia, la prova è stata cristallizzata con l’incidente probatorio e, dunque, non ci sono più esigenze cautelari “. Il gip del Tribunale di Agrigento Stefano Zammuto ha revocato la misura cautelare dell’obbligo di firma nei confronti di un 42enne agrigentino arrestato la scorsa estate con l’accusa di aver rapinato una prostituta nel centro storico della Città dei Templi.

Il sostituto procuratore Alessandra Russo, che rappresenta l’accusa, aveva dato parere negativo. La vittima, una ventisettenne sudamericana, aveva confermato tutte le accuse davanti al gip Luisa Turco affermando di essere stata rapinata di ben mille euro dall’uomo che era poi fuggito.