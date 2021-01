“Agrigento solidale”, aiuto psicologico per i positivi al Covid

Ansia, angoscia, in qualche caso terrore, sono gli unici compagni della solitudine, forzata, che sono costretti a vivere i soggetti che risultano positivi al Covid-19. Soggetti che hanno bisogno di una rete di sostegno e assistenza psicologica che li supporti in questa fase delicatissima. Ad Agrigento a partire dal 4 Gennaio 2021 partirà il progetto “Agrigento solidale”, lanciato dall’assessore Roberta Lala in collaborazione con l’assessore Marco Vullo e delle psicologhe.

Basterà semplicemente chiamare dei numeri che sono stati messi a disposizione per i soggetti positivi al Covid, e parlare con delle psicologhe che si sono messe a disposizione dell’Amministrazione Comunale per dare un aiuto a chi ha bisogno in questo momento.

“Il servizio è gratuito, sottolinea l’assessore Lala. Si può chiamare più volte, e si potrà iniziare un percorso continuativo con la stessa psicologica che darà supporto al paziente”.