Il messaggio di fine anno del sindaco di Agrigento: “Speriamo di tornare presto alla normalità”

Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè ha incontrato la stampa per porgere un messaggio di auguri alla città. “Mi auguro di tornare presto alla normalità, di tornare alle nostre vite, dice il primo cittadino. Siamo in zona rossa, e se vogliamo uscire presto da questa situazione dobbiamo rispettare tutte le norme sanitarie previste; come dico sempre meglio un pranzo in meno oggi che potersi godere i parenti, sopratutto i più anziani, in futuro”.

Tante le iniziative in prospettiva per il nuovo anno, a partire dal completamento dei lavori di agenda urbana iniziati dalla vecchia amministrazione, il progetto di riqualificazione del porticciolo turistico di San leone, saranno sistemati i campetti di tennis, la pista da pattinaggio al lungo mare Falcone Borsellino, sara ripulito il boschetto in modo da poter fruire a pieno anche di questo posto e tanto altro ancora.

“Ci sono tanti lavori che partiranno con l’anno nuovo, dichiara il Sindaco Miccichè, il mio obiettivo è quello di incentivare il più possibile il turismo e fare in modo che i turisti passano piu giorni nella nostra città”

