Letture finanziarie per il 2021: ecco quattro libri che spiegano come investire facilmente

A prescindere dal proprio livello di esperienza in qualità di trader, tutti abbiamo bisogno di aggiornarci costantemente in questa materia nello specifico, oltre che in materia finanziaria in un senso più ampio del termine. E nonostante la rete sia strapiena di siti di informazione et similia sul tema, molti di questi non sono molto affidabili, o ancora, più semplicemente, non sono abbastanza approfonditi per i nostri scopi.

Ebbene, in questo caso non si può fare altro che rivolgersi allo strumento di informazione per eccellenza: il libro. Ed è per questo che oggi illustreremo proprio alcuni tra i migliori libri che spiegano come investire.

Partiamo quindi con la nostra lista creata basandoci proprio su quella scritta dai nostri stimati colleghi di Migliori-investimenti.com.

John Murphy – Analisi tecnica dei mercati finanziari

Per tutti coloro che aspirano a diventare degli investitori seri e di un certo livello, il libro scritto da John Murphy è un must per le vostre librerie (reali e multimediali!). Lo scritto di Murphy tocca tutta una serie di argomenti interessanti l’analisi tecnica, un tipo di analisi estremamente in voga tra i trader e gli esperti di finanza, esplicando al lettore il suo pensiero e la sua tecnica con ben 400 grafitici a supporto della sua tesi.

Nel suo volume troverete quindi i fondamenti dell’analisi tecnica e di come si costruiscono i grafici utili a supportare questa metodologia di analisi finanziaria, comprese spiegazioni riguardanti le interrelazioni di mercato, i cicli temporali, la gestione del denaro e tanto altro ancora.

Robert G. Hagstrom – Il metodo Warren Buffett

Questo libro è stato scritto da Robert G. Hagstrom ed è tutto incentrato sulle innovative metodologie di investimento adottate dal famosissimo investitore Warren Buffet, analizzando punto per punto le strategie che lo hanno portato ad essere uno dei plurimiliardari più ricchi al mondo.

Lo scritto ha quindi inizio con il primo vero e proprio investimento di Buffet, avvenuto con soli 100 dollari, e di come da lì sia stato in grado di edificare un impero che oggi arriva all’astronomica cifra di 80 miliardi di dollari. Ciò comprende ovviamente non solo le strategie e la storia del suddetto, ma anche gli investimenti consigliati caldamente quest’ultimo e, allo stesso tempo, quelli che tende ad evitare quanto è più possibile.

Ben Graham – L’investitore Intelligente

Uscito a metà del secolo scorso, nel 1949, “L’investitore Intelligente” è il rivoluzionario libro scritto da Ben Graham e che dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ad oggi è rimasto un componente essenziale della bibliografia relativa agli investimenti finanziari praticamente imprescindibile per chiunque si reputi un investitore degno di questo nome.

Il libro è tutto incentrato sulle strategie di Ben Graham adottate in materia di minimizzazione delle perdite e, al contempo, di massimizzazione dei profitti. Nonostante questo concetto pari così basilare, il testo è a dir poco una panacea per tutti quegli investitori proni a un certo tipo di errori essenziali ma ricorrenti, in grado di insegnare a chiunque come sviluppare delle strategie a lungo termine efficaci.

John C. Bogle – Il piccolo libro dell’investimento

John Bogle non è un investitore qualsiasi, né una persona qualsiasi: Bogle è l’inventore del primo fondo indicizzato della storia ed è stato uno dei massimi esperti di finanza fino ad oggi. A riprova di questo fatto, basti pensare che uno dei più grandi e potenti fondi di investimento, il Vanguard Group, è stato proprio creato da Boggle.

Inoltre, è famosa la sua amicizia con il plurimiliardario sopracitato, Warren Buffet, il quale ha tra le altre cose contribuito alla stesura di questo libro, tenendo a precisare anche che questo dovrebbe essere letto dagli “investitori grandi e piccoli”.

Lo scritto si presenta come una lettura relativamente facile e particolarmente scorrevole, facilitata dalla prosa arguta del grande imprenditore e dei suoi pensieri ben espressi grazie ad essa, oltre che dalla brevità del testo.