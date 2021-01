Violano le misure cautelari e vengono trovati su un taxi con droga: due arresti

Gli agenti della Polizia di Stato di Sciacca, nel pomeriggio di ieri ha eseguito due ordinanze di aggravamento di misure cautelari personali dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sciacca a carico di un cittadino di nazionalità Senegalese S.A. di 20 anni e di un cittadino di nazionalità Gambiana D.H di 21 anni, ambedue residenti a Sciacca.

I due soggetti nei giorni precedenti erano stati sottoposti ad altra misura cautelare per una rapina ai danni di un connazionale, ed in particolare, il cittadino Senegalese agli arresti domiciliari, mentre il cittadino Gambiano all’obbligo di firma con le prescrizioni di non uscire di casa dalle ore 19.00 alle ore 7.00 del mattino successivo. Nonostante ciò, i due violavano le misure, tant’è che venivano rintracciati dagli Agenti sopra un taxi che proveniva da Palermo. Nel corso dell’attività investigativa i Poliziotti rinvenivano un Panetto di Hashish del peso complessivo di 98 grammi. In sede di udienza di convalida dell’arresto il Gip, su richiesta della Procura della Repubblica di Sciacca, emetteva le ordinanze di aggravamento della misura con la traduzione dei due fermati in carcere.

I due soggetti venivano condotti presso la Casa Circondariale di Trapani.

loading..