Covid-19, al via vaccinazione in provincia: oggi Sciacca, domani Agrigento

Al via anche in provincia di Agrigento la campagna vaccinale contro il coronavirus. Questa mattina si parte dall’ospedale di Sciacca dove negli scorsi giorni sono arrivate circa 6 mila dosi. Il “Giovanni Paolo II” è attualmente l’unico nosocomio in provincia in grado di mantenere la conservazione del vaccino della BionTech.I primi a cui verranno somministrate le dosi sono gli operatori sanitari. Successivamente la campagna sarà estesa alle fasce deboli, agli anziani, al personale delle Usca.

Anche ad Agrigento al via la campagna vaccinale. Già da domani le prime dosi saranno somministrate agli operatori sanitari del San Giovanni di Dio. Vaccinazione che entrerà a “pieno regime” entro il 10 gennaio.