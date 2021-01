Il Cga annulla provvedimento del Comune di Licata relativi alla costruzione del porto

Si conclude con sentenza del 31 dicembre 2020 l’annoso contenzioso che ha visto contrapposti ilComune di Licata e la Iniziative Immobiliari spa (società che ha realizzato il Porto turistico di Licata), difesa dall’Avvocato Girolamo Rubino, scaturito dal provvedimento con cui l’Amministrazione ha improvvisamente chiesto alla Società, per la prima volta soltanto a lavori ampiamente ultimati, il preteso pagamento degli oneri concessori per l’ingente importo di circa 6.000.000,00 di euro.

Dopo una prima verificazione disposta dal CGA ed eseguita dal dott. Fulvio Bellomo dell’Assessorato regionale Infrastrutture e Mobilità, annullata a seguito di contestazione con cui il legale della Società aveva

ricusato il Dirigente regionale che aveva operato in una situazione di conflitto di interesse e violando le norme sul contraddittorio, era stata disposta la rinnovazione degli accertamenti peritali e nominato un

Organismo Verificatore collegiale, composto dal Direttore della Direzione Urbanistica del Comune di Genova, con funzioni di coordinatore, dal Dirigente responsabile del Settore Urbanistica della Regione

Liguria – Dipartimento territorio e ambiente, nonché da un professore ordinario, o associato, in possesso di specifica qualificazione, in servizio presso l’Università degli studi di Genova – Dipartimento di Ingegneria

civile oppure presso altro Dipartimento ritenuto maggiormente attinente alla tipologia di compito da svolgere, designato dal Rettore dell’Università medesima. Tale Organismo Collegiale aveva depositato una perizia con cui era stato accertato che il valore degli oneri di urbanizzazione quantificabili per i soli parcheggi ed aree a verde realizzati dalla Iniziative Immobiliari spa ammonta ad euro 5.812.331,3, mentre il valore degli oneri di urbanizzazione che il Comune potrebbe richiedere per la realizzazione delle strutture commerciali ammonta ad euro 3.202.098,99, e dunque

confermando le tesi della Società assistita dall’Avv. Girolamo Rubino, secondo cui nulla era dovuto al Comune. Adesso, con sentenza del 31 dicembre 2020 il CGA, avallando le risultanze della perizia, mette la parola fine alla lunga vicenda giudiziaria, accertando definitivamente l’illegittimità del provvedimento adottato dal Comune di Licata e di conseguenza che nulla è dovuto dalla Società Iniziative Immobiliari spa.

