Incendia auto e poi fugge: denunciato 35enne

Nei giorni scorsi ad Agrigento la Polizia ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un uomo di 35 anni tunisino per danneggiamento a seguito di incendio.

A seguito di segnalazione gli agenti si recavano in via Callicradite dove un’auto, una Lancia Y posteggiata sul ciglio della strada, stava prendendo a fuoco.

Il mezzo è stato salvato, ed è stato così possibile raccogliere più elementi possibili per risalire all’autore del gesto. Di fatti il tunisino era stato visto proprio in quella strada, poi fuggito, e rintracciato lungo la via Pirandello.