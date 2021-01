Momenti di terrore per una famiglia di Canicattì , colpo di pistola esploso a Capodanno finisce in casa

Momenti di terrore per una famiglia di Canicattì poco dopo il brindisi di fine anno. Un colpo di pistola esploso probabilmente per festeggiare l’arrivo del nuovo anno è finito nel soggiorno di un’abitazione. La fortuna ha voluto che i presenti si trovassero in un’altra stanza. Immediata la chiamata al 112 con l’arrivo delle forze dell’ordine sul posto che hanno estratto l’ogiva e avviato le indagini. Al vaglio degli inquirenti tutte le posizioni di chi possiede un regolare porto d’armi.

