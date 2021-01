Scoppia petardo, paura a Ballarò incendio in appartamento, famiglia evacuata

Un incendio è divampato la scorsa notte a nel mercato Ballarò a Palermo. Le fiamme hanno distrutto un appartamento in via Porta di Castro.

Marito, moglie e figlio che ha 11 anni sono riusciti a mettersi in salvo, servendosi di una scala piazzata sul balcone da alcuni vicini. Nell’incendio è morto il cane. La famiglia da ieri sera è ospite del Comune.

Sono in corso indagini per accertare che le fiamme siano state innescate da un petardo sparato dall’esterno. Saranno i vigili del fuoco e i poliziotti a stabilire le cause del rogo.