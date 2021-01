Sicilia, Turano: “Anno durissimo ma finanziate 59mila aziende”

Oltre 59mila imprese finanziate per circa 282 milioni di euro. Sono i dati snocciolati dall’assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana Mimmo Turano in un video postato sulla sua pagina Facebook. “Il 2020 è stato un anno durissimo – dice Turano – un anno nel quale la pandemia ha travolto il sistema produttivo siciliano. Nonostante il Covid però l’assessorato Attività produttive non si è fermato: abbiamo finanziato 59.144 imprese immettendo nel circuito regionale ben 282 milioni di euro tra fondi comunitari e risorse della Crias”. Secondo i dati che in queste ore stanno emergendo dagli uffici di via degli Emiri sugli assi uno e tre del Po-Fesr la performance è stata notevole sia in termini di spesa certificata all’Ue (125 milioni) che in termini di pagamenti effettuati (256,1 milioni) che segnano ben il 95,5% del richiesto. “Un risultato raggiunto in condizioni non facili – aggiunge – ma che è stato possibile grazie al lavoro di squadra nell’assessorato e alla fiducia che ci ha accordato il presidente Musumeci”.

loading..