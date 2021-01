“Accoltellò condomina a Licata”: giudizio immediato per una 43enne

Il gup del Tribunale di Agrigento Francesco Provenzano ha disposto la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con quella meno afflittiva del divieto di avvicinamento, nei confronti di una 43enne ex amministratore di condominio a Licata, accusata di aver colpito con un fendente una donna del palazzo poiché morosa nell’utenza idrica.

Il giudice ha ritenuto affievolite le esigenze cautelari proprio in virtù del fatto che la donna non è più amministratore di condominio. La 43enne, difesa dagli avvocati Salvatore Manganello e Alberto Caffarello, affronterà il processo a partire dal 21 gennaio col rito abbreviato.

La vicenda risale alla scorsa estate quando scoppiò una discussione in un condominio di Licata e la 43enne, amministratrice del palazzo, entrò in contatto con un’altra donna. Quest’ultima, risultata morosa, fu ferita all’addome con un coltello. L’imputata ha sempre dichiarato di aver agito per legittima difesa. L’inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Gloria Andreoli.