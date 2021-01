Delia, tra i finanziamenti di fine anno anche quello del CCR

Tra i finanziamenti europei che l’amministrazione Bancheri è riuscita ad intercettare non poteva mancare quello del Centro Comunale di Raccolta (CCR), la ciliegina sulla torta di fine anno.

Dopo il progetto “parchi giochi inclusi” arriva il si da parte della regione al CCR che riceve per la realizzazione 1.080.454,08 € a valere sui fondi del PO FESR Sicilia 2014-2020 – Asse Prioritario 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2. “Realizzare i migliori sistemi di raccolta ifferenziata e un’adeguata rete di centri di raccolta”.

Il centro di raccolta comunale, o stazione ecologica, che sarà messo a disposizione dei cittadini avrà lo scopo di far incrementare la raccolta differenziata, disincentivando l’abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio comunale e agevolando così il recupero del rifiuto. E’ un’area dove i cittadini potranno conferire in sicurezza i rifiuti urbani in particolare quelli ingombranti, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e quelli pericolosi.

Il Decreto di ammissione e finanziabilità, arrivato il 31 dicembre, è stato reso pubblico dal sindaco Gianfilippo Bancheri, che ha parlato del 2020 come un anno difficile e tragico, per gli effetti devastanti della pandemia Covid 19, da un lato, mentre è stato un anno storico per Delia, che mai aveva visto arrivare tante risorse finanziarie per lo sviluppo e il miglioramento della qualità della vita urbana.

<<Si tratta di finanziamenti importanti per il paese – ha aggiunto Bancheri – che vanno tutti a beneficio del territorio e dei cittadini. Dalla video sorveglianza all’illuminazione a led. Dal centro di accoglienza turistico ricreativo e culturale nell’antico borgo del “Castellazzo di Delia”, al teatro di via Sandro Pertini. E poi la biblioteca Luigi Russo, il palazzo municipale, il cimitero, la fibra ottica>>.

Per Bancheri è stato <<un anno di alto impegno politico e di lavoro infaticabile svolto ogni giorno con professionalità da una squadra i funzionari e dirigenti, che con la loro passione e competenza hanno fatto si che gli obiettivi politici dell’amministrazione potessero essere raggiunti in tempi record per beneficiare così dei fondi comunitari. Questo è stato il dono più bello che potevamo e abbiamo fato al nostro paese e che ci sprona a fare sempre di più, sempre meglio e di andare sempre avanti con coraggio>>.