Festeggiano capodanno in un locale: 14 multati

Quattordici giovani, incuranti delle norme per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, si erano riuniti per festeggiare il Capodanno in un locale pubblico situato in Piazza della Repubblica ad Alcamo, in provincia di Trapani.

Nel tardo pomeriggio , i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo, nel corso del servizio di perlustrazione, prestando particolare attenzione nel controllo degli esercizi pubblici per verificare il rispetto delle disposizioni sanitarie emesse dal Governo, hanno avuto modo di accertare che gli avventori di un locale, per la maggior parte giovani tra i 20 ed i 30 anni, non curanti della distanza di sicurezza interpersonale e intenti a consumare le bevande acquistate nel locale, avevano creato un assembramento.