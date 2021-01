“Galleria Santa Lucia” al buio, pericoli per gli automobilisti

La galleria Spinasanta, in entrambe le canne e nei pressi delle stesse, ha l’illuminazione completamente spenta.

La segnalazione, lanciata dall’ingegnere Eros Bartolomeo, viaggia su facebook (e via pec) al fine di evitare non pochi problemi a chi percorre questa strada, soprattutto di giorno, e si ritrova dalla luce al buio totale e viceversa in pochi attimi. Una situazione che può creare momenti di panico a chi non è abituato e, se non si è pronti, si rischia l’incidente (la galleria è lunga quasi 1 km, non poche decine di metri).