I Carabinieri si prendono cura di una giovane coppia in isolamento covid

Si trovavano nell’impossibilità di provvedere al bisogno più essenziale, ovvero quello di uscire di casa per compare il latte ed altri alimenti per i loro bambini.

Protagonisti della vicenda due giovani genitori che, in isolamento fiduciario per sospetto contagio daCovid-19, hanno chiamato i Carabinieri per chiedere aiuto.

I militari dell’Arma, con la chiusura degli esercizi commerciali prevista per il primo giorno dell’anno, non si sono persi d’animo ed hanno trovato una soluzione veloce ed efficace: si sono recati presso i propri domicili di residenza da dove hanno prelevato latte e altri generi di confortoper soddisfare la richiesta.

Grande è stata la gioia dei due genitori quando, fuori casa, hanno visto che a suonare al campanello vi era una pattuglia con quanto necessario.