Incendio distrugge il bar Nobel ad Agrigento: al via le indagini

Un vasto incendio, le cui cause sono ancora tutte da chiarire, ha distrutto la parte esterna del bar Nobel, al viale della Vittoria di Agrigento. L’episodio si è verificato la scorsa notte. Sul posto i carabinieri del Nucleo Radiomobile e una squadra di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Agrigento. I danni sembrano essere ingenti. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. Al via le indagini e la visione delle immagini per accertare le cause del rogo.

