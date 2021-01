Lavori di regimazione acque meteoriche, c’è il finanziamento di 200mila euro

La direzione generale della Protezione civile regionale, con un provvedimento firmato dal dirigente generale Salvatore Cocina e dal dirigente dell’A.04 Maurizio Costa, ha emesso un decreto di finanziamento di 200 mila euro per l’esecuzione di lavori denominati: Interventi urgenti per la regimazione delle acque meteoriche in diversi ambiti del territorio di Agrigento, con rimozione di intasamenti delle acque bianche in canali, tombini e caditoie”.

“La notizia del decreto di finanziamento per somma urgenza dei lavori di regimentazione delle acque meteoriche è stata per me una conferma dell’attenzione che la Regione e la protezione civile regionale riversano su Agrigento”, dichiara soddisfatto il sindaco Franco Miccichè. Per questo voglio ringraziare personalmente il presidente della Regione Nello Musumeci e il dirigente generale Salvatore Cocina, che in questo modo permettono al comune di Agrigento di scongiurare un problema, se non un disastro, in caso di piogge intense o di cosiddette bombe d’acqua. Appena riceveremo il finanziamento procederemo con urgenza ad assegnare i lavori per sistemare il problema”.