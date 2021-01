Salvò persona che stava annegando a San Leone: riconoscimento per giovane

Nei giorni in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferisce le sue onorificenze agli italiani che si sono contraddistinti durante l’anno per opere meritorie, anche in sindaco Franco Miccichè ha voluto conferire due riconoscimenti ad altrettanti agrigentini che si sono messi in luce con le loro azioni. La prima targa è stata donata a Giusi Parolino, pluricampionessa nazionale di Lancio del Giavellotto che ha portato in auge il nome della nostra città nelle più prestigiose competizioni nazionali ed europee, riportando risultati sempre positivi. Ma che è anche un’icona dell’imprenditoria femminile siciliana. L’altra è andata al giovane Carlo Spataro per il salvataggio in mare del signor Raimondo Paci, avvenuto quest’estate a San Leone. Carlo era a casa sua in pigiama quando, di buon mattino, ha cominciato a sentire le urla di aiuto da parte del signor Paci che la corrente aveva spinto al largo. Senza neppure cambiarsi ha afferrato la sua tavola da surf e si è lanciato in acqua riuscendo a raggiungere l’uomo a quasi 100 metri dalla riva e a salvarlo. Oggi mentre Carlo raccontava l’accaduto senza enfasi, il signor Paci si è commosso definendolo un angelo che gli ha salvato la vita. Il sindaco nel consegnargli la targa ha detto che si sente orgoglioso di essere un concittadino di Carlo Spataro

